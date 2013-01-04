Британцю вперше пересадили донорську руку

Як повідомляє Газета.ru, Марк Кехілл став першою людиною в Британії, якій пересадили донорську руку.

Трансплантація кінцівок викликає багато етичних питань. Так Клінт Халлам із Нової Зеландії не зміг жити з донорською рукою через «моральну відокремленість». Але М.Кехілл, за словами лікарів, успішно прогресує.

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«Зараз він почувається дійсно добре, вже рухає пальцями», - сказав його лікар.

Зазначається, що в подібних випадках пошук донора займає тривалий час. Для британця донора шукали два роки.