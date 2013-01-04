Білорусь лідирує в СНД за кількістю трансплантацій

Білорусь лідирує в СНД за кількістю операцій з трансплантації органів.

Про це повідомляє білоруське видання ”Медичний вісник”.

”За кількістю трансплантацій органів Білорусь посідає перше місце серед країн СНД. За січень-листопад 2012 року в країні було виконано 251 операцію з трансплантації органів, з них 50 - печінки, 182 - нирок і 19 - серця. Сьогодні в країні виконують 25,5 трансплантації органів на 1 млн. населення. Для порівняння: у Росії - 9,5, в Україні - 2,2”, - повідомляє газета.

Білоруський уряд 27 грудня 2012 року своєю постановою доручив Міністерству охорони здоров`я затвердити порядок створення і ведення Єдиного регістру трансплантації.

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Формування регістру передбачене проектом Закону ”Про внесення змін і доповнень до деяких законів Білорусі з питань трансплантації органів і тканин людини”, який білоруські парламентарії прийняли в другому читанні в червні 2012 року.

Згідно з проектом, до Єдиного регістру трансплантації буде внесено відомості про осіб, які заявили про свою незгоду на вилучення органів і тканин у разі настання їх смерті, а також про людей, яким проведено трансплантацію. Створення такого регістру дасть змогу здійснювати контроль за використанням органів і тканин людини, а також забезпечить оперативне надання медичної допомоги особам, що потребують трансплантації.