У Ріо-де-Жанейро через дощі затопило кілька кварталів

За попередніми даними, за добу в Ріо-де-Жанейро випало 215 міліметрів опадів. При цьому, щонайменше, одна людина загинула. Під водою опинилися відразу декілька кварталів, затоплені підвали і перші поверхи будівель. Сотні жителів мегаполіса залишилися без домівок.

Повалені дерева пошкодили десятки припаркованих автомобілів. Коли місто зможе повернуться до нормального життя, влада поки сказати не може. За прогнозами синоптиків, опади у найближчу добу не припиняться.

Особливу увагу бразильська влада приділяють ситуації на узбережжі в зоні Ангра-дус-Рейс, яка є популярним місцем відпочинку в період літніх відпусток у Південній півкулі.

Але це - не єдина проблема, дощі можуть спровокувати схід грязьових лавин. Як передає РІА «Новости», небезпека загрожує в першу чергу жителям бідних районів. Нагадаємо, два роки тому грязьові потоки призвели до загибелі тисячі людей.

Не секрет, що для Ріо-де-Жанейро нетрі і незаконні поселення - одна з найбільших житлових проблем. У Бразилії в цілому на вісім мільйонів менше житла, ніж необхідно.