КДБ звинуватив хакерів у підриві економіки Білорусі (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявили сьогодні в центрі інформації і громадських зв'язків (ЦІГЗ) КДБ Білорусі.

За інформацією ЦІГЗ КДБ Білорусі, близько тисячі абонентів мобільного зв'язку в країні одержали повідомлення про те, що нібито з 8 січня 2013 року курс долара США становитиме 14.340 білоруських рублів, курс євро – 18.116 білоруських рублів. Як першоджерело інформації шляхом підміни адреси реального відправника вказано телефон, що належить Національному банку Білорусі.

«Попередньо встановлено, що розсилки здійснювалися через сервер, що розташований на території Індії. Про приналежність злочинців до іноземної держави свідчить їх некомпетентність, оскільки в повідомленнях вказані суми в національній валюті, якої в Білорусі немає в обігу (18 тис. 116 білоруських рублів)», - наголошується в повідомленні ЦІГЗ КДБ Білорусі.

Як зазначили у КДБ Білорусі, управлінням безпеки у сфері інформаційних технологій КДБ проводиться розгляд, встановлюються особи, причетні до провокаційних дій.

Довідка УНІАН. Сьогодні у «Фейсбуці» була викладена фотографія SMS, нібито відправленого з міського телефонного номера колл-центру Нацбанку Білорусі. З нього випливає, що голова Нацбанку Надія Єрмакова підписала документ, адресований обласним управлінням Нацбанку і «Беларусбанку», згідно з яким 8 січня курс долара в Білорусі встановлюється на рівні 14.340 рублів, євро – 18.116.

Згідно з курсом Нацбанку Білорусі, встановленим на 5 січня, долар США коштуватиме 8.630 білоруських рублів, що на 60 рублів більше курсу, встановленого на 4 січня.