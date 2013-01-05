Hyundai викупив своїх заручників

Про це поліцейським розповів сам ватажок злочинців, коли був схоплений, повідомляє Reuters.

Через місяць після сплати викупу поліцейським вдалося захопити всіх злочинців. Ватажок банди повідомив, що особисто отримав 20 тисяч доларів, на які купив DVD-плеєри, різну електроніку.

Співробітники корейської компанії було викрадені 17 грудня, а за 5 днів їх випустили. Місцева влада не приховувала, що корейці платили гроші, проте спостерігачів здивувало рішення оприлюднити суму викупу, зауважує РосБізнесКонсалтинг. Зазвичай поліція цього не робить, щоб не заохочувати потенційних злочинців.