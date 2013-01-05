ЗМІ: Чавес через хворобу може і не стати знову президентом

Про це у п`ятницю заявив віце-президент Ніколас Мадуро, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Виступаючи по державному телебаченню, Н.Мадуро сказав, що в даний час немає умов, щоб вважати У.Чавеса, який перебуває в лікарні на Кубі, ”постійно відсутнім”. Відповідно до Основного Закону Венесуели за ”постійної відсутності” обраного глави держави на момент вступу на посаду в країні в тридцятиденний термін мають бути організовані нові вибори.

За словами віце-президента, формальності, пов`язані з більш пізнім вступом У.Чавеса на посаду глави держави, ”можуть бути вирішені через Верховний суд” Венесуели. Н.Мадуро відзначив, що У.Чавес продовжує залишатися діючим Президентом, і порадив опозиції ”не йти проти волевиявлення народу”, зробленого на виборах 7 жовтня. За їх результатом У.Чавес, який очолює Венесуелу з 1999 року, в черговий раз був переобраний на пост Президента.

На початку грудня У.Чавес оголосив, що вимушений вилетіти на Кубу, оскільки потребує ще однієї хірургічної операції через онкологічне захворювання. Четверта за півтора роки операція була зроблена в Гавані 11 грудня. Влада повідомила, що вона тривала шість годин і пройшла з ускладненням у вигляді кровотечі, яку хірургам вдалося зупинити. Слідом за цим уряд повідомив про те, що у пацієнта була виявлена інфекція дихальних шляхів, що викликала нові ускладнення, ліквідація яких ”пов`язана з ризиками”.

Н.Мадуро, який повернувся до Каракаса з Гавани у четвер, заявив, що журналісти в своїх повідомленнях ”маніпулюють” чутками, стверджуючи, що стан здоров`я У.Чавеса погіршується. ”Останні кілька годин ми провели з Президентом, він упевнений в собі й готовий з рішучістю і енергією протистояти хворобі. Це ж разом з ним робитимемо і ми з такою самою рішучістю і такою самою енергією”, – пообіцяв Н.Мадуро.

Разом із зятем У.Чавеса – міністром науки і технологій Хорхе Арреаса – та іншими найближчими родичами венесуельського Президента Н.Мадуро провів на Кубі кілька днів.