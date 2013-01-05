У Венесуелі зник літак з топ-менеджером модного дому Missoni
Генеральний директор з маркетингу модного будинку Missoni Вітторіо Міссоні і його дружина були серед італійських туристів, літак із якими зник у районі венесуельського архіпелагу Лос-Рокес у Карибському морі.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Corriere della Sera.
Раніше ЗМІ повідомили, що на борту літака перебувало шість чоловік, зокрема четверо туристів.
Літак було оголошено зниклим після зльоту з аеродрому архіпелагу, звідки він попрямував до аеропорту Каракаса. Екіпаж востаннє виходив на зв`язок у 10 морських милях від Лос-Рокес.
Венесуельські рятувальники шукають літальний апарат, проте поки що про долю літака і людей, які перебували на його на борту, інформації немає.
За даними газети Corriere della Sera, на борту невеликого приватного літака YV2615 BN-2 перебувало подружжя Міссоні, їхні друзі та два пілоти.
Як відзначають італійські ЗМІ, п`ять років тому, 4 січня 2008 року, в цьому самому місці сталася аналогічна авіакатастрофа - на борту літака тоді було вісім італійців, чиї тіла досі не знайдено.