У Венесуелі зник літак з топ-менеджером модного дому Missoni

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Corriere della Sera.

Раніше ЗМІ повідомили, що на борту літака перебувало шість чоловік, зокрема четверо туристів.

Літак було оголошено зниклим після зльоту з аеродрому архіпелагу, звідки він попрямував до аеропорту Каракаса. Екіпаж востаннє виходив на зв`язок у 10 морських милях від Лос-Рокес.

Венесуельські рятувальники шукають літальний апарат, проте поки що про долю літака і людей, які перебували на його на борту, інформації немає.

За даними газети Corriere della Sera, на борту невеликого приватного літака YV2615 BN-2 перебувало подружжя Міссоні, їхні друзі та два пілоти.

Як відзначають італійські ЗМІ, п`ять років тому, 4 січня 2008 року, в цьому самому місці сталася аналогічна авіакатастрофа - на борту літака тоді було вісім італійців, чиї тіла досі не знайдено.