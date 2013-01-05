У Мексиці 3 з 10 пограбувань здійснюють з іграшковими пістолетами

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за інформацією РБК, згідно зі статистикою, наведеною мером Мехіко Мігелем Анхеле Мансерою, щонайменше три з 10 тяжких злочинів скоюються за допомогою іграшкових копій реальної зброї.

При цьому місцеві правила вимагають, щоб несправжні пістолети були яскравого кольору, аби їх не сплутали з бойовими.