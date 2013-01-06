Біля Фукусіми стався землетрус магнітудою 4,6

Як передає ІТАР-ТАСС, за інформацією національного метеорологічного управління, епіцентр залягав на глибині 30 км під океанським дном.

Про руйнування або постраждалих не повідомляється, загрози цунамі не оголошено.

Як підкреслила компанія-оператор АЕС ”Токіо електрик пауер”, ніяких порушень у роботі станції у зв`язку із землетрусом не зафіксовано.

Підземні поштовхи відчувалися у шести префектурах північно-східної частини центрального японського острова Хонсю, включаючи префектуру Міягі, що найбільше постраждала від удару стихії 11 березня 2011 року.