В інтернет злили відео з випадами президента Єгипту проти Ізраїлю

Про це пише Лента.ру з посиланням на "Едіот Ахронот".

У ролику, датованому 2010 роком, Мурсі називає сусідів "кровососами", "нащадками свиней і мавп". За його словами, будь-які переговори з ізраїльтянами - "трата часу і можливостей".

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Мурсі заявив, що "Палестинська автономія була створена ворогами - сіоністами і американцями - з єдиною метою: протистояти волі й інтересам палестинського народу" і тому, на його думку, сіоністам не місце на Близькому Сході, їх треба вигнати "з арабських і мусульманських земель" , а також "з усіх ісламських країн"

З точки зору Мурсі, "сіоністському утворенню не повинно бути місця на палестинській землі". Він заявив, що ні за яких обставин не визнає "зелену лінію", що розмежовує Ізраїль і Палестину, оскільки "вся ця земля належить палестинцям, а не сіоністам".