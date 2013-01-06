Асад запропонував свій план виходу із громадянського конфлікту
13:51, 06 січня 2013Світ
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Президент Сирії Башар Асад запропонував план поетапного виходу з кризи, що включає створення нового уряду і оголошення загальної амністії після проведення конференції з національного діалогу.
Асад виступив з пропозиціями про вихід з війни / Фото: vestikavkaza.ru
"Першим етапом виходу з кризи має стати зобов'язання іноземних держав про припинення фінансової підтримки терористів. На другому етапі - скликання урядової конференції національного діалогу. Третім - створення нового уряду і оголошення загальної амністії", - сказав Асад в неділю в своєму зверненні до сірійського народу з приводу ситуації в країні, пише РІА "Новости".
Виступ Асада був організований в оперному залі Дамаска. Виступ транслювали багато зарубіжніх телеканалів.
Конфлікт між силами збройної опозиції і урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. За даними ООН, жертвами протистояння за цей час стали понад 60 тисяч осіб.
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