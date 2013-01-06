В Австралії в лісових пожежах зникло більше 100 осіб

Комісар тасманійської поліції заявив, що побоюється того, що багато хто з цих людей могли загинути у вогні, передає «Газета.Ru».

В цілому через пожежі евакуйовано близько 3 тис. жителів, багато розташувалися в тимчасових притулках.

Наприкінці грудня в Західній Австралії встановилася рекордна за 80 років спека. Метеорологи країни вже попередили про надзвичайно спекотні погодні умови на більшій частині Австралії наступного тижня.

На даний момент продовжують горіти більше 40 пожеж. Прем`єр-міністр Джулія Гіллард завтра має намір приїхати в Дуналей, де згоріли більше 65 будинків, поліцейський відділок та школа.

4 січня в Тасманії був встановлений температурний рекорд +41,8 градуса.