Лише один голос під час ухвалення бюджету спричинив розпуск парламенту Мальти

Про це передають РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Розпуск стався після того, як під час голосування щодо бюджету країни на 2013 рік правляча на Мальті Націоналістична партія на чолі з прем`єр-міністром Лоуренсом Гонці зазнала поразки.

Один з членів цієї партії, яка має понад половини місць у парламенті (35 з 69), відмовився підтримувати поданий проект бюджету, що вирішило результат голосування.