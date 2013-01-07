Лише один голос під час ухвалення бюджету спричинив розпуск парламенту Мальти
16:33, 07 січня 2013Світ
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Президент Мальти Джордж Абела оголосив сьогодні про розпуск парламенту, дострокові парламентські вибори призначені на 9 березня.
Джордж Абела оголосив сьогодні про розпуск парламенту / Фото: MaltaToday
Про це передають РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
Розпуск стався після того, як під час голосування щодо бюджету країни на 2013 рік правляча на Мальті Націоналістична партія на чолі з прем`єр-міністром Лоуренсом Гонці зазнала поразки.
Один з членів цієї партії, яка має понад половини місць у парламенті (35 з 69), відмовився підтримувати поданий проект бюджету, що вирішило результат голосування.
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