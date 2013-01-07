Лише один голос під час ухвалення бюджету спричинив розпуск парламенту Мальти

16:33, 07 січня 2013
Світ
1106 0

Президент Мальти Джордж Абела оголосив сьогодні про розпуск парламенту, дострокові парламентські вибори призначені на 9 березня.

Джордж Абела оголосив сьогодні про розпуск парламенту / Фото: MaltaToday

Про це передають РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Розпуск стався після того, як під час голосування щодо бюджету країни на 2013 рік правляча на Мальті Націоналістична партія на чолі з прем`єр-міністром Лоуренсом Гонці зазнала поразки.

Один з членів цієї партії, яка має понад половини місць у парламенті (35 з 69), відмовився підтримувати поданий проект бюджету, що вирішило результат голосування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter