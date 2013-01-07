Міністр фінансів просить греків «потерпіти ще рік»
У Греції немає фінансових можливостей, щоб знизити податки або збільшити пільги малозабезпеченим на опалення.
Про це заявив глава грецького Мінфіну Янніс Стурнарас місцевій радіостанції "Віма", передають Вести.ру.
Стурнарас зазначив, що 2013 р. буде "ще одним роком терпіння". Коментуючи ситуацію з високими податками на нерухомість, міністр підкреслив, що важливо, щоб всі заплатили податки для досягнення поставлених цілей.
"Якщо у нас буде такий менталітет, ми не зможемо рухатися вперед. Ми повинні потерпіти ще один рік. Нових розстрочок не буде, якщо ми будемо відпочивати", - зазначив Стурнарас.
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Мета нового податкового законодавства полягала в тому, щоб отримати додаткові 2,5 млрд євро надходжень до бюджету. На думку Стурнараса, ця мета буде досягнута.
Тим часом податкове навантаження на малозабезпечених людей рости не буде. Нагадав глава Мінфіну і про тих, хто ухиляється від податків.
"В Америці за ухилення від сплати податків штрафують або саджають у в'язницю. Ми пропонуємо таку ж реформу. Це положення увійде в податковий кодекс у квітні або травні", - зазначив міністр. Також, за словами міністра, витрати на медичне обслуговування будуть скорочуватися.