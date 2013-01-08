В Північній Ірландії в ході масових заворушень постраждало 60 поліцейських

Періодичні зіткнення між поліцією і демонстрантами-юніоністами, які протестують проти рішення депутатів міської ради зняти прапор Великої Британії з будівлі мерії Белфаста, почалися в Північній Ірландії на початку грудня 2012 року. Республіканські сили, які складають більшість у міській раді, погодилися на компромісний варіант рішення, при якому прапор підніматиметься над мерією, як і над іншими державними установами Північної Ірландії, всього 17 днів на рік (на честь офіційних встановлених пам`ятних дат), передає РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

Як зазначає Франс Прес, близько тисячі юніоністів, які виступають за збереження членства Північної Ірландії у Великій Британії, проводили у понеділок біля будівлі міської ради Белфаста мирну демонстрацію. Проте зіткнення почалися, коли група з 250 осіб - імовірно, прихильників ідеї об`єднання Ірландії й Північної Ірландії - напала на демонстрантів.

Поліція намагалася розборонити протиборствуючі сторони, проте слідом за цим у співробітників правоохоронних органів полетіли цегла, пляшки із запальними сумішами та інші предмети. Поліцейським довелося застосувати гумові кулі і спецтехніку.