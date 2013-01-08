У Китаї вперше за 20 років журналісти страйкують проти цензури

Вони виступають проти втручання влади в редакційну політику, повідомляє «5 канал».

Працівники видання вийшли на вулицю з вимогою більшої політичної свободи. До їхнього протесту долучилися кілька сотень людей. До входу в будівлю, де розташована редакція, люди на знак підтримки приносили хризантеми.

Конфлікт із головним цензором видання спалахнув під час підготовки останнього грудневого номера. У ньому редакція хотіла привітати читачів із Новим роком і закликати країну до політичних реформ. Натомість, на вимогу цензорів, була змушена поставити статтю, яка вихваляє правлячу партію.