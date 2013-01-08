Депардьє не відмовився від наміру жити у Бельгії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на спортивний телеканал L`Equipe 21.

Ж.Депардьє вирішив змінити місце проживання після податкової реформи нового Президента Франсуа Олланда, який мав намір запровадити податок у 75% на доходи більш як мільйон євро на рік. Пізніше Ж. Депардье заявив, що має намір здати французький паспорт і попросити бельгійське громадянство. Актор не передумав навіть після того, як податок було скасовано. Третього січня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання акторові громадянства РФ.

”У мене є російський паспорт, але я француз, і в мене безумовно буде подвійне бельгійське громадянство”, - заявив актор у Швейцарії, спростувавши повідомлення про те, що він прийняв громадянство Росії як ”податковий утікач”.

”Якби я хотів уникнути сплати податків, я давно б це зробив (виїхав з Франції)”, - сказав Ж.Депардьє.

У Швейцарії, куди він прибув з Росії, актор брав участь у церемонії вручення ”Золотого м`яча” - премії кращому футболістові світу за версією ФІФА.

Голова міграційної комісії парламенту Бельгії Жорж Далемань (Georges Dallemagne) заявив раніше, що в разі якщо Ж.Депардьє стане росіянином, це зробить для нього складнішою процедуру отримання громадянства Бельгії. 64-річний актор поки що не подавав документи до комісії бельгійського парламенту, яка займається питаннями натуралізації.

За словами Ж.Далеманя, щоб претендувати на бельгійське громадянство, Ж.Депардьє повинен буде повідомити, чи бажає він жити в Бельгії і здійснювати там які-небудь проекти. Голова комісії вважає, що актор повинен з повагою ставитися до духу закону, який дозволяє одержати громадянство людям, здатним примножити престиж Бельгії.

”Громадянства не колекціонують, хоч формально можливо мати два або три паспорти”, - сказав парламентарій.