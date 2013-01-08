Індійська армія заявила про двох вбитих пакистанськими військовими

За заявою індійської сторони, бій спалахнув, коли пакистанські військові вчинили «тяжку провокацію», перейшовши так звану Лінію контролю, яка розподіляє зони, контрольовані обома державами у Кашмірі, на підконтрольну Індії територію, пише Радіо Свобода.

У Пакистані військові відкинули твердження Індії про неспровокований напад і нагадали про інцидент кількаденної давності, коли начебто від рук індійських військових загинув пакистанський військовослужбовець.

Останнім часом такі бойові сутички в Кашмірі були вкрай рідкісні, хоча напруженість на самому кордоні виникає час від часу.

Індія і Пакистан претендують на владу над усією територією історичного князівства Кашмір із 1947 року, від самого виникнення цих сучасних держав. Між країнами уже відбулися дві війни за цю землю. Обидві країни фактично контролюють приблизно по 40% Кашміру, ще 20 відсотків тим часом перебрав собі Китай.