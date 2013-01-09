Японія на $ 2 мільярди збільшила витрати на озброєння
08:05, 09 січня 2013Світ
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Уряд Японії цього року виділить міністерству оборони країни додатково понад 2 мільярди доларів.
Японія збільшує оборонні витрати / Фото : seabreeze.org.ua
Оборонне відомство оголосило, що ці ресурси можуть бути використані для придбання ракет, винищувачів і вертольотів.
Японія має складні відносини з Китаєм через архіпелаг островів Східнокитайському морі, які в Токіо називають Сенкаку, а в Пекіні – Дяоюй. Обидві країни називають ці незаселені острови своїми, повідомляє Радіо Свобода.
У Токіо також стурбовані через випробування у Північній Кореї ракети, яка минулого місяця пролетіла над південними островами Японії.
На початку цього тижня новий прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що на оборону країни піде більше грошей. Японія вперше за 11 років збільшує витрати на військові потреби.
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