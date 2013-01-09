Японія на $ 2 мільярди збільшила витрати на озброєння

Оборонне відомство оголосило, що ці ресурси можуть бути використані для придбання ракет, винищувачів і вертольотів.

Японія має складні відносини з Китаєм через архіпелаг островів Східнокитайському морі, які в Токіо називають Сенкаку, а в Пекіні – Дяоюй. Обидві країни називають ці незаселені острови своїми, повідомляє Радіо Свобода.

У Токіо також стурбовані через випробування у Північній Кореї ракети, яка минулого місяця пролетіла над південними островами Японії.

На початку цього тижня новий прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що на оборону країни піде більше грошей. Японія вперше за 11 років збільшує витрати на військові потреби.