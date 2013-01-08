Японія висловила Китаю «рішучий протест» щодо кораблів поблизу спірних островів

Таким чином, новий націоналістичний уряд Японії на чолі з прем'єр-міністром Сіндзо Абе вперше після свого затвердження порушив складне територіальне питання у відносинах із Китаєм, повідомляє Радіо Свобода.

У своїй заяві японське зовнішньополітичне відомство висловлює протест «проти перебування протягом тривалого часу китайських військових кораблів у японських територіальних водах» і вимагає, «щоб такі інциденти не повторювалися».

Пекін надіслав кілька кораблів у район островів, які в Японії називають Сенкаку, а в Китаї Дяоюй. Обидві країни наполягають, що ці території належать їм. Фактично архіпелаг із п’яти безлюдних островів і трьох скель контролює Японія.

Острови Сенкаку не заселені, однак розташовані на перетині стратегічно важливих морських шляхів. За припущеннями, шельф островів також багатий на нафту і газ.