США не виключають повного виведення військ з Афганістану

Раніше видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що Пентагон ухвалив попереднє рішення зберегти в Афганістані після завершення виведення основної частини контингенту в кінці 2014 року від 3 до 9 тисяч американських військовослужбовців для навчання афганських збройних сил і охорони представництв США. Це на кілька тисяч осіб менше, ніж пропонувалося раніше, відзначає РІА Новости.

Ще в середині 2012 року американська адміністрація припускала, що в Афганістані залишаться від 6 до 15 тисяч військовослужбовців. Корегування планів відбулася одночасно з висуненням на пост глави Пентагону екс-сенатора Чака Хейгела, який є прихильником швидкого виведення американських сил з Афганістану. "Це (повне виведення військ) могло б стати одним з варіантів, які ми оцінюємо. Президент не розглядає майбутні переговори з афганським президентом Хамідом Карзаєм, як можливість для збереження американської військової присутності в Афганістані", - сказав Родс у вівторок журналістам.

Переговори Карзая і Обами пройдуть у п'ятницю. Мова на них піде про напрямки стратегічного співробітництва двох країн.