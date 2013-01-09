ЗМІ назвали можливу причину катастрофи літака Ту-204 в Росії

Літак Ту-204 авіакомпанії Red Wings 29 грудня при посадці викотився за злітну смугу в московському "Внуково" і загорівся. Загинули п'ятеро людей, ще троє залишаються в лікарнях, було порушено кримінальну справу. Попередньою причиною НП називалася помилка пілотів, однак слідство розглядає й інші версії трагедії, в тому числі, несприятливі метеоумови і технічну несправність літака.

Як повідомили джерела в техкомісії з розслідування катастрофи, екіпаж посадив повітряне судно в штатному режимі, машина приземлилася з дещо завищеною швидкістю 250 кілометрів на годину при нормі 225-245 кілометрів на годину і з перельотом в декілька сотень метрів. Але ці чинники не були критичними, кажуть фахівці, повідомляють РИА Новости.

За інформацією газети, екіпаж при посадці, враховуючи скорочену гальмівну дистанцію, а також низьку ефективність "колісного" гальмування лайнера через сніг, "зробив ставку на застосування реверсу", який створює зворотну тягу. Однак реверс на обох двигунах Ту-204 не спрацював, а всі спроби пілотів загальмувати борт традиційним способом виявилися безрезультатними, пише видання.

У грудні в Росавіації повідомили, що відомство направляло листа керівництву ВАТ "Туполєв" про можливі проблеми з системою гальмування на літаках Ту-204. За даними Росавіації, подібний випадок викочування літака Ту-204, але з іншим бортовим номером, стався 21 грудня 2012 в новосибірському аеропорту Толмачево. Тоді після посадки не включився реверс обох двигунів і не спрацювали елементи системи гальмування.