У Білорусі вшанували пам'ять захисників свободи Литви

«Традиційно цього дня в Литві і в дипломатичних представництвах Литовської держави за кордоном згадують трагічні події, події у Вільнюсі 13 січня 1991 року. З одного боку, для литовців ця дата є трагічною, з іншої - однією з найважливіших в історії боротьби литовського народу за свободу і незалежність», - підкреслив тимчасовий повірений у справах Литви в Білорусі Йонас Даніляускас.

За його словами, за ці 22 роки, які пройшли з тієї трагічної дати, литовці змогли зберегти і укріпити свою свободу і незалежність на багато сторіч вперед.

У рамках заходу у дворі литовського посольства в Білорусі його учасники біля ватри вшанували пам'ять загиблих 13 січня біля телецентру у Вільнюсі.

Довідка УНІАН. Верховна Рада Литви в березні 1990 року оголосила про відновлення незалежності республіки, але радянське керівництво розцінило це рішення як таке, що суперечить Конституції СРСР.

У січні 1991 року в Литві розпочалися акції протесту, після чого туди були перекинуті бійці спецпідрозділів, частин ПДВ.

У ніч на 13 січня під час зіткнень мітингувальників з військовими у Вільнюсі біля телецентру загинули 14 осіб, понад 600 були поранені.