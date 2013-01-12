ЗМІ: КНДР днями може провести нове ядерне випробування

КНДР з 13 по 20 січня може провести третє за рахунком у своїй історії ядерне випробування, пише в суботу південнокорейська газета "Чуна Ільбо" з посиланням на дані розвідслужб, повідомляють РІА Новости.

За словами неназваного джерела газети, про можливі дати проведення ядерного випробування повідомив "китайській стороні офіційний представник дипмісії КНДР в Пекіні". У зв'язку з отриманою інформацією південнокорейська сторона "підсилила спостереження за ядерним полігоном Пунгері" на північному сході Північної Кореї, додало джерело.

У грудні американо-південнокорейський інтернет-портал 38 North повідомив, що північнокорейські фахівці практично повністю відновили полігон Пунгері, інфраструктура якого частково була зруйнована влітку і на початку осені через проливні дощі і повені. Це, як підкреслили автори замітки, дасть КНРД можливість провести чергове ядерне випробування протягом двох тижнів після прийняття керівництвом країни відповідного рішення.

Інші аналітики також говорили про високу вірогідність проведення нового випробування після успішного запуску КНДР ракети з супутником.

Північна Корея оголосила себе ядерною державою у 2005 році. У 2006 і в 2009 роках КНДР провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародного співтовариства. У відповідь на дії Пхеньяну Рада Безпеки ООН прийняла ряд резолюцій, що вимагають від КНДР припинити діяльність в ядерній сфері.

У резолюціях 1718 і 1874, крім санкцій, міститься вимога до КНДР не проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет, відмовитися від наміру володіти ядерною зброєю і повернутися до переговорів про денуклеаризації Корейського півострова.