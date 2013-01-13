У Пакистані в двох терактах загинули 17 військових

Про це повідомляє РІА «Новости».

Перший вибух пролунав у Північному Вазирістані, неподалік від кордону з Афганістаном. Радіокерований вибуховий пристрій спрацював на шляху проходження військової колони. В результаті цього теракту загинули 14 військовослужбовців, і 21 дістав поранення.

Другий вибух стався за годину в провінції Хайбер-Пахтунхва, також розташованої на північному заході країни. Жертвами теракту стали троє військовослужбовців, ще один постраждав.

У пакистанській Зоні племен не діють федеральні закони країни. У Зоні існує сім так званих політичних агентств - свого роду племінних міні-держав, які живуть відповідно до своїх традиційних норм, але визнають пакистанське підданство - Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Північний і Південний Вазирістан. Зона племен стала притулком для угруповань бойовиків-ісламістів, виступаючих проти режиму в сусідньому Афганістані і проти пакистанської влади, яких таліби оголосили "порушниками норм ісламу".