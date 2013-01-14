Росія випробує гіперзвукову ракету

Ракета здатна розвивати швидкість до п'яти чисел Маха (близько 5,8 тисячі кілометрів на годину). Як пише газета "Известия", випробування заплановані на липень-серпень 2013 року; їх проводитимуть на полігоні в Ахтубінську Астраханської області.

Проект створення гіперзвукової ракети засекречений, тому ні її шифр, ні завдання, ні тактико-технічні характеристики невідомі. Перші випробування ракети відбулися на полігоні в Ахтубінську в 2012 році, проте повноцінними їх назвати не можна.

В ході перевірок ракета відокремлювалася від підвіски літака, запускала власний двигун, пролітала кілька кілометрів на дозвуковій швидкості і приземлялася.

Розробка гіперзвукових ракет активно велася в СРСР з 1970-х років, проте в 1990-і практично зійшла нанівець. Зокрема, "НВО машинобудування" створювало ракету "Метеорит", а пізніше початок роботи на апаратом з шифром "4202". МКБ "Радуга" в 1980-х почало проект Гела Х-90. У 1970-х роках на базі ракети комплексу С-200 була створена ракета "Холод", що зуміла розвинути швидкість у шість тисяч кілометрів на годину.

У даний час "НВО машинобудування" бере участь у спільній з Індією розробці гіперзвукових крилатих ракет "БраМос", здатних розвивати швидкість до п'яти чисел Маха. Крім того, корпорація "Тактичне ракетне озброєння" займається створенням ракети, здатної розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку в 12-13 разів.

Лента.ру