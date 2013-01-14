Росія випробує гіперзвукову ракету

10:20, 14 січня 2013
Світ
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Міноборони Росії визначилося з термінами перших повноцінних випробувальних запусків гіперзвукової ракети.

Міністерство оборони Росії проведе випробування

Ракета здатна розвивати швидкість до п'яти чисел Маха (близько 5,8 тисячі кілометрів на годину). Як пише газета "Известия", випробування заплановані на липень-серпень 2013 року; їх проводитимуть на полігоні в Ахтубінську Астраханської області.

Проект створення гіперзвукової ракети засекречений, тому ні її шифр, ні завдання, ні тактико-технічні характеристики невідомі. Перші випробування ракети відбулися на полігоні в Ахтубінську в 2012 році, проте повноцінними їх назвати не можна.

В ході перевірок ракета відокремлювалася від підвіски літака, запускала власний двигун, пролітала кілька кілометрів на дозвуковій швидкості і приземлялася.

Розробка гіперзвукових ракет активно велася в СРСР з 1970-х років, проте в 1990-і практично зійшла нанівець. Зокрема, "НВО машинобудування" створювало ракету "Метеорит", а пізніше початок роботи на апаратом з шифром "4202". МКБ "Радуга" в 1980-х почало проект Гела Х-90. У 1970-х роках на базі ракети комплексу С-200 була створена ракета "Холод", що зуміла розвинути швидкість у шість тисяч кілометрів на годину.

У даний час "НВО машинобудування" бере участь у спільній з Індією розробці гіперзвукових крилатих ракет "БраМос", здатних розвивати швидкість до п'яти чисел Маха. Крім того, корпорація "Тактичне ракетне озброєння" займається створенням ракети, здатної розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку в 12-13 разів.

Лента.ру

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