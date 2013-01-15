У Німеччині вирішили зберігати СМС Ангели Меркель

Про це пише газета Sueddeutsche Zeitung з посиланням на прес-секретаря уряду Німеччини Штефана Зайберта.

Меркель часто користується СМС для повідомлень колегам, і саме вона ввела такий спосіб спілкування між вищими державними чинами ФРН. Журнал Spiegel раніше надрукував статтю, в якій порушувалося питання про те, чи не можна прирівняти короткі повідомлення канцлера до офіційних актів та протоколів, що підлягають архівації.

Як заявив Зайберт, відповідно до директиви уряду Німеччини 2001 року про архівуванні документації, збереженню підлягають будь-які документи, якщо вони "стали передумовою до управлінської операції" або їх зміст став "важливим для управлінської операції". При цьому, за словами прес-секретаря, "не важливо, чи дзвонить канцлер по телефону, розмовляє з кимось особисто або надсилає СМС".

Приватні повідомлення Меркель, зауважує РІА "Новости", в архіви не потраплятимуть. До офіційних документів також не будуть прирівняні повідомлення в соцмережах і Twitter німецьких політиків.