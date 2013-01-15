Лукашенко розповів, яка опозиція його влаштує

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче бачити в опозиції людей, які «борються за незалежну країну».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

“Хочу бачити людей, які борються за незалежну країну. І не просто язиком, а реально. Поганий для них Лукашенко, ну, критикуйте, але не на шкоду білорусам», - підкреслив О.Лукашенко.

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Він навів кілька прикладів, коли дії і заяви ряду опозиційних політиків були направлені проти інтересів Білорусі.

“Колись у чехів узяли кредит, коли менше 5 млн тонн хліба зібрали. Політики, яких записують мені в спарринг-партнери на майбутніх президентських виборах, бігали і кричали: «Не давайте!». Багато хто це пам'ятає. Так це що - майбутні керівники Білорусі? Це зрадники інтересів білоруського народу. Страшно і небезпечно: те, що я чіплявся, щоб щось зберегти для Білорусі, створюючи цю державу, - і завтра все це піде з молотка? Я повинен за це переживати? Повинен! Тому я їх так і оцінюю», - наголосив О.Лукашенко.

Він також сказав, що як патріот не хоче бачити нікого з нинішніх опозиціонерів на будь-яких керівних постах у країні.

О.Лукашенко при цьому нагадав, що сам свого часу прийшов до влади від опозиції.

“Федута (один із лідерів кампанії «Говори правду» - УНІАН) і Лебедько (лідер опозиційної Об'єднаної громадянської партії – УНІАН) були поряд. Вони від Лукашенка пішли, тому що їм портфелі малі дали», - сказав Президент Білорусі.