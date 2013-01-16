Парашутисти, які стрибнули з телевежі в Мінську, отримали 5 діб
01:17, 16 січня 2013Світ
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Парашутисти, які зробили стрибок з телевізійної вишки в Мінську, отримали п'ять діб арешту, повідомляє у вівторок ГУВС Мінміськвиконкому.
12 січня в районі вулиці Комуністичній очевидці помітили кількох людей, які спланували на парашутах в бік житлового сектору. Як виявилося згодом, молоді люди потрапили на охоронну територію й зробили стрибок з телевежі.
"До п'яти діб адміністративного арешту засудив суд Центрального району Мінська двох молодих людей, які вчинили стрибок з парашутом з телевежі по вулиці Комуністичній", - йдеться в повідомленні.
Всього затримано трьох осіб, зауважує РІА "Новости". Причетність третього затриманого поки встановлюється.
Парашутистів визнали винними в незаконному проникненні на об'єкт, що охороняється (стаття 23.14 Кодексу про адміністративні правопорушення Білорусі).
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