Бельгійці мають найбільші грошові накопичення в Європі

Про це, як повідомляє бельгійська газета Le Soir, свідчать дані Євростату.

Так, газета зазначає, що “чисті накопичення” бельгійських домогосподарств сягають 770,2 млрд. євро.

При цьому, в середньому накопичення кожного бельгійця становлять 67,158 тис. євро. Трохи менше лише у громадян Нідерландів – 61,219 тис. євро, та Люксембургу – 60,366 тис. євро.

При цьому, видання зазначає, що Бельгія набагато випереджає за цим показником Францію, де кожен француз в середньому накопичив 41,107 тис. євро, та Німеччину (38,702 тис. євро на одного мешканця).

Видання також відзначає, що бельгійці мають значні капітали у нерухомості, які сягають в цілому понад трильйона євро.