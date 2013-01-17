Бельгійці мають найбільші грошові накопичення в Європі
11:21, 17 січня 2013Світ
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В середньому накопичення кожного бельгійця становлять 67,158 тис. євро.
Бельгійці також мають значні капітали у нерухомості / Фото : bistro.venividi.ru
Про це, як повідомляє бельгійська газета Le Soir, свідчать дані Євростату.
Так, газета зазначає, що “чисті накопичення” бельгійських домогосподарств сягають 770,2 млрд. євро.
При цьому, в середньому накопичення кожного бельгійця становлять 67,158 тис. євро. Трохи менше лише у громадян Нідерландів – 61,219 тис. євро, та Люксембургу – 60,366 тис. євро.
При цьому, видання зазначає, що Бельгія набагато випереджає за цим показником Францію, де кожен француз в середньому накопичив 41,107 тис. євро, та Німеччину (38,702 тис. євро на одного мешканця).
Видання також відзначає, що бельгійці мають значні капітали у нерухомості, які сягають в цілому понад трильйона євро.
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