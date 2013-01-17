Саакашвілі каже, що не збирається розпускати парламент

Раніше прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі в інтерв'ю газеті "Резонанс" заявив, що готовий надати президенту можливість розпустити парламент і піти на нові парламентські вибори.

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"У мене немає ніяких подібних планів. Я не вірю, що вони можуть виконати всі обіцянки, проте нехай народ побачить все сам. Я по-справжньому хочу дати їм можливість виконати всі обіцянки грузинському населенню", - заявив М.Саакашвілі в прямому ефірі грузинських телеканалів сьогодні, передають РІА «Новости».

За підсумками парламентських виборів у Грузії 1 жовтня перемогла коаліція "Грузинська мрія" на чолі з мільярдером Б.Іванішвілі. "Єдиний національний рух", яка була правлячою партією з часів "революції троянд", перейшов в опозицію.