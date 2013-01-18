Автора відео про тортури в грузинській в'язниці арештували

Про це повідомила в четвер адвокат Бедукадзе Лалі Апциаурі. За її словами, планується, що Бедукадзе допитають в п'ятницю вдень, до цього він буде перебувати в Глданській в'язниці номер 8, передає агентство РІА Новости за інформацією "Новини-Грузія".

Бедукадзе був оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу в кінці вересня минулого року, 16 січня розшук був припинений на прохання грузинської сторони, МВС закликало Бедукадзе повернутися в Грузію і співпрацювати зі слідством.

Бедукадзе - фігурант "тюремного скандалу" в Грузії. У вересні 2012 року МВС Грузії розповсюдило частину вилучених у в'язниці відеозаписів, на яких були зафіксовані знущання над ув'язненими в Глданській в'язниці номер 8. Пізніше в грузинських соцмережах і в ефірі телеканалів були поширені ще більш жорстокі кадри тортур в цій в'язниці, а 19 вересня телеканали оприлюднили відеозапис тортур неповнолітніх ув'язнених. Бедукадзе, автор скандального відео, на той момент залишив країну і перебував, ймовірно, в Бельгії. Відеозаписи викликали обурення громадськості, стали приводом для акцій протесту в Тбілісі та інших містах, а також причиною відставки двох міністрів.

За фактами катувань було порушено кримінальну справу, затримані співробітники департаменту з виконання покарань міністерства з виконання покарань, пробації та юридичної допомоги Грузії. Бедукадзе 18 вересня заочно висунули звинувачення за статтею "катування". Тбіліський міський суд 20 вересня, також заочно, обрав йому як запобіжний захід попереднє ув'язнення. Слідство у справі про тортури продовжилося після зміни в країні правлячої сили. В кінці грудня Головна прокуратура заявила, що кадри тортур ув'язнених, поширених МВС, були зняті на замовлення екс-міністра юстиції Зураба Адеішвілі.