Експерти: Експорт газу в обхід України може дорого обійтися «Газпрому»

Перекидання експортних обсягів газу з України на новий газопровід Nord Stream може дорого обійтися "Газпрому". Контракти монополії з прокачування значних обсягів газу через країни Східної Європи укладені з умовою take or pay, тому їх недозавантаження загрожує "Газпрому" штрафами, повідомляє Комерсант.

У січні-вересні 2012 року транспортні витрати "Газпрому" вже зросли на 20%. Причому на тлі збільшення витрат він через зростаючу конкуренцію змушений знижувати ціни для європейських споживачів, зменшуючи маржу.

Ціна транзиту російського газу до Європи через Україну і газопровід Nord Stream (з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря) в січні-вересні 2012 року зросла на 20%, до 237,8 млрд руб. ($ 7,84 млрд), говориться в опублікованому вчора звіті "Газпрому" по МСФО. При цьому подорожчання вартості прокачування через Україну склало всього 5%, стверджує джерело в Мінпаливенерго України. Транзит російського газу через Україну скоротився в минулому році на 15%, до 85 млрд кубометрів.

Глава East European Gas Analysis Михайло Корчемкін додає, що Nord Stream, потужність якого в жовтні подвоїлася до 55 млрд кубометрів газу на рік, зараз завантажений приблизно на третину. Експерт вважає, що зростання експорту по Nord Stream за рахунок скорочення транзиту через Україну виливається для монополії не тільки в високі платежі за прокачування (тарифи Nord Stream не розкриваються), щоб окупити новий газопровід. Справа в тому, що багато контрактів на транзит газу з європейськими країнами укладені на умовах take or pay, і зниження прокачування обертається для "Газпрому" штрафами.

У "Газпромі" і "Газпром експорті" ситуацію не коментують. Але в тому ж звіті за МСФЗ говориться, що в січні-вересні тарифи для споживачів в колишньому СРСР зросли на 20%, а для Європи - на 9%, маржа з ​​прибутку від продажів знизилася з 36% до 26%. Причому "Газпрому", щоб витримати зростаючу конкуренцію на європейському ринку, доводиться знижувати ціни. Зокрема, французька GDF Suez, австрійська Econgas і німецькі Wingas і WIEH в січні подали заявки на перегляд умов своїх контрактів, повідомив учора заступник гендиректора "Газпром експорту" Сергій Челпанов. Ряд європейських споживачів "Газпрому" отримали знижки раніше. Компанія знизила і середню прогнозну ціну газу для Європи на 2013 рік з $ 415 за тисячу кубометрів до $ 370.