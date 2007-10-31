У Росії вибухнув рейсовий автобус: загинули вісім чоловік, поранені - 45

В результаті вибуху рейсового автобуса в Тольятті загинули вісім чоловік, поранення одержали 45 чоловік, повідомив РІА “Новости” черговий обласного Центру медицини катастроф.

"Серед поранених дуже багато обпалених. Є і ті, хто знаходився поряд у момент вибуху, у них також опіки і осколкові поранення", - зазначив співбесідник агентства.

Прес-секретар тольяттінської Служби порятунку Андрій ДЕРБЕНЬОВ повідомив, що окрім цього, по допомогу звернулися ще 20 чоловік: "Багато з них у момент вибуху знаходилися недалеко від автобуса - із зачепило осколками. Також вибуховою хвилею було вибито скло на першому і другому поверхах довколишнього будинку, деякі мешканці якого також звернулися по допомогу", - відзначив він.

Деяким людям необхідна психологічна допомога.

Як повідомив раніше РІА Новости представник ГУВС Самарської області, в тольяттінському автобусі імовірно спрацював безоболонковий вибуховий пристрій потужністю біля одного кілограма в тротиловому еквіваленті, прикріплений до дна автобуса.

Вибух рейсового пасажирського автобуса відбувся в середу вранці на перехресті вулиць Карла Маркса і Гагаріна.