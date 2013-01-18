Нового голову Єврогрупи оберуть 21 січня
20:28, 18 січня 2013Світ
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21 січня міністри оберуть нового голову Єврогрупи.
Жан-Клод Юнкер зустрівся з кандидатом
У понеділок, 21 січня, міністри фінансів зони євро оберуть нового голову Єврогрупи.
Про це повідомляє сьогодні інтернет-видання Eubusiness.com.
За даними видання, про це заявив сьогодні нинішній глава Єврогрупи, прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер після зустрічі з кандидатом на цю посаду, міністром фінансів Нідерландів Жеруном Дійсельблумом.
“Нідерландський міністр фінансів представив свою кандидатуру, яка є гарною, і рішення буде схвалено в понеділок”, - цитує видання Ж.-К.Юнкера.
Також зазначається, що напередодні Ж.Дійсельблум пообіцяв представити своє бачення розвитку зони євро на засіданні міністрів фінансів 21 січня .
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