Обама під оплески пообіцяв підтримувати середній клас в США

Про це повідомляють РІА «Новости».

"Можливості Америки безмежні, тому що у нас є все для того, щоб досягти успіху", - проголосив Б.Обама з трибуни на Капітолійському пагорбі, звертаючись до всієї країни і десятків тисяч присутніх на головному вашингтонському бульварі - Еспланаді.

Він пообіцяв робити все для підтримки середнього класу, благополуччя якого він вважає основою добробуту всієї країни, відзначив необхідність піклування про найуразливі верстви населення, оскільки "щастя не повинно бути долею небагатьох", зобов'язався підтримувати американське виробництво і боротися з всесвітнім потеплінням.

"Ми будемо зміцнювати відносини з союзниками в усьому світі", - пообіцяв Б.Обама, додавши, що США також будуть в усьому світі підтримувати демократію, оскільки Америка завжди підтримувала "тих, хто жадає свободи".

Промова президента неодноразово переривалася оплесками і захопленими вигуками на підтримку його тез.