У техаському коледжі невідомі відкрили стрілянину: є поранені
21:52, 22 січня 2013Світ
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Кілька людей було поранено в результаті стрілянини, що сталася сьогодні вдень на території кампусу коледжу, розташованого в окрузі Харріс штату Техас, США.
Затримано одного підозрюваного, другого шукають / Фото: Світ 24
Як повідомляє KPRC-TV, затриманий один підозрюваний. У поліції відмовилися повідомити, чи є він передбачуваним стрільцем, Lenta.ru.
У розшук оголошений ще один підозрюваний у причетності до стрілянини: це чорний чоловік 18-20 років. Йому вдалося покинути кампус і втекти.
Повідомляється також, що студентам та співробітникам коледжу поки наказали залишатися на місці і не залишати кампус. Підвищені заходи безпеки вжиті ще в чотирьох кампусах, розташованих поблизу.
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