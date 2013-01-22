У техаському коледжі невідомі відкрили стрілянину: є поранені

Як повідомляє KPRC-TV, затриманий один підозрюваний. У поліції відмовилися повідомити, чи є він передбачуваним стрільцем, Lenta.ru.

У розшук оголошений ще один підозрюваний у причетності до стрілянини: це чорний чоловік 18-20 років. Йому вдалося покинути кампус і втекти.

Повідомляється також, що студентам та співробітникам коледжу поки наказали залишатися на місці і не залишати кампус. Підвищені заходи безпеки вжиті ще в чотирьох кампусах, розташованих поблизу.