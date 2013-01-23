Запах «тухлих яєць» з Франції дійшов до Лондона

Співробітники хімічного заводу на північному заході Франції досі не можуть зупинити витік газу, який розповсюдився вже не тільки в Парижі, але і в Лондоні.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Бі-бі-сі».

Міністр екології Франції Дельфіна Бато, яка перервала офіційний візит до Берліна, щоб особисто контролювати операцію з ліквідації витоку, після відвідання заводу повторила, що газ меркаптан, витік якого стався на підприємстві, не становить небезпеки для здоров'я людей, і додала, що операція з його ліквідації може тривати кілька днів. «Нехай краще це займе більше часу, ніж ми будемо ризикувати», - сказала Бато.

Тим часом тисячі людей з таких віддалених від заводу місць, як Париж і Лондон, скаржаться на нудоту і головний біль. Також матч Кубка Франції з футболу між клубами «Руан 1899» та «Олімпік Марсель» у вівторок увечері був відкладений, як пише «Бі-бі-сі», «через сморід».

«Ми не хотіли перебувати з 10 тисячами вболівальників за два кілометри від заводу без можливості захистити їх від газу або евакуювати в разі потреби», - сказав агентству France Presse місцевий чиновник.

Тим часом у британському агентстві з охорони здоров'я повідомили, що «запах, що нагадує сморід тухлих яєць, помітили в основному в графствах Кент, Східний і Західний Сассекс і деяких частинах графства Суррей». Там запевнили, що «запах, що дрейфує над Південною Англією, не становить ніякої небезпеки для здоров'я громадян», проте чиновники надзвичайних служб Південного Кента порадили мешканцям тримати двері і вікна закритими.