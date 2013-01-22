У Парижі погано пахне

07:57, 22 січня 2013
Світ
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Неприємний запах відчувається в Парижі через витік газу на хімічному заводі на півночі країни.

Неприємний запах відчувається в Парижі через витік газу

Аварія сталася більш ніж за сто кілометрів від французької столиці, - передає AFP з посиланням на місцеву владу.

До рятувальних служб надійшли вже сотні дзвінків від стурбованих жителів, проте в префектурі заспокоюють: газ не є отруйним, хоча дійсно має неприємний запах. Крім цього, його концентрація дуже низька.

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