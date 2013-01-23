Німецького міністра освіти позбавлять наукового ступеня через плагіат

Дюссельдорфський університет імені Генріха Гейне почав процедуру анулювання наукового ступеня міністра освіти і наукових досліджень Німеччини, представниці партії ХДС Аннетте Шаван (Annette Schavan).

Про це повідомляє агентство dpa. Вчена рада послідувала рекомендації комісії з присудження вчених ступенів, яка провела попередню перевірку кандидатської дисертації Аннете Шаван на плагіат.

Вчена рада, що проводить процедуру анулювання ступеня, 14 голосами "за" при одному, що утримався висловилася за проведення процедури. Голова комісії професор Бруно Блекман (Bruno Bleckmann) підкреслив, що результат перевірки залишається відкритим.

Наступне засідання ради відбудеться 5 лютого. Дисертацію під назвою "Особистість і совість" політик захистила у 1980 році.

Німецька хвиля