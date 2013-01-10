Росія припинить віддавати своїх сиріт американським сім'ям лише з 2014 року

"Зараз угода діє", - сказав Пєсков, додавши, що вона буде діяти протягом року. За його словами, дія документа буде припинена в перші дні січня 2014 року, пише РІА "Новости".

Згідно з документом про всиновлення, "угода діє до закінчення одного року з дати, коли одна зі сторін по дипломатичних каналах повідомить іншу сторону про свій намір припинити дію цієї угоди".

МЗС Росії офіційно передав посольству США в Москві 1 січня ноту з повідомленням про припинення дії угоди про усиновлення зі США у зв'язку з набранням чинності з цієї ж дати федерального закону "Про заходи впливу на осіб, причетних до порушення основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації", який називають "законом Діми Яковлєва".

Цей резонансний закон був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним 28 грудня.