В аеропорту Вашингтона зіткнулися два пасажирські літаки

Два пасажирські літаки зіткнулися сьогодні в міжнародному Вашингтонському аеропорту імені Даллеса. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників місцевої авіаційної влади.

За їхніми даними, літак, що виконував рейс із Брюсселя, після приземлення на столичний аеродром при підході до терміналу зачепив крилом інше повітряне судно (належить авіакомпанії "Юнайтед Ейрлайнз"), яке перебувало на стоянці. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Моделі літаків, а також інші деталі інциденту не наводяться. Як повідомили представники аеропорту, фахівці в даний час оглядають повітряні судна, щоб визначити ступінь їх пошкодження.