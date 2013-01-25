ЗМІ: Літак, у який влучила блискавка, приземлився з палаючим двигуном

13:11, 25 січня 2013
Світ
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У пасажирський літак Турецьких авіаліній, що здійснює рейс Стамбул-Ізмір, ударила блискавка, внаслідок чого в моторному відсіку почалася пожежа.

У лытак влучила блискавка

Як повідомляє NEWS.am з посиланням на Hurriyet, інцидент стався 24 січня о 23.15 при підльоті до Ізміру.

В результаті удару блискавки відмовив один із двигунів лайнера. Пілотам вдалося посадити літак в аеропорту Ізміра, ніхто з пасажирів не постраждав.

Один із пасажирів зняв те, що відбувалося, на мобільний.

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