Соратник Лукашенка назвав його «ніжною і вразливою людиною»

Він заявив, що, незважаючи на зовнішню жорсткість, глава держави є «ніжною і ранимою людиною», повідомляє Lenta.ru.

«Це унікальна людина за своїми життєвими інтересами і глибоко емоційним відношенням до багатьох сторін життя, - заявив Рубінів про Лукашенка. - Він захоплювався фотографією. А це означає, що розуміє красу... Займався музикою - не тільки грав на баяні, але й співав, виступав... За своєю суттю він людина ніжна і вразлива, добра».

Представник парламенту припустив, що зовнішня жорсткість президента - це «така захисна реакція».

Говорячи про президента, глава Ради Республіки також відзначив його видатний розум і дбайливе ставлення до державної власності. «Наш президент горою стоїть за кожен метр землі і кожне підприємство - щоб як-небудь не відпустити», - заявив він.

Анатолій Рубінов, фізик за освітою, в минулому працював в Інституті фізики білоруської Академії наук. У період з 2006 по 2008 роки він був заступником глави президентської адміністрації. Пізніше був обраний членом верхньої палати парламенту, а з 2010 року є її головою.