У Єгипті постраждали більш як сто чоловік у зіткненнях із поліцією

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я виділило близько 2 тисяч машин “швидкої допомоги” для чергування під час масових демонстрацій, які відбуваються у п'ятницю в найбільших містах країни в другу річницю єгипетської революції, повідомляє РІА Новости.

У Каїрі, в районі центральної площі міста Тахрір, де зібралися сотні тисяч єгиптян, чергують сотні мобільних бригад медиків.

Найбільш серйозні сутички єгиптян із силами безпеки в даний час відбуваються в другому за величиною місті Єгипту - Александрії, а також у містах Суец та Ісмаїлія. Періодично зіткнення поновлюються і в центрі Каїра, поблизу площі Тахрір, і на підходах до президентського палацу в столичному районі Аль-Іттіхадія.