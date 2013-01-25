В Афінах після 10 днів страйку запрацювало метро
21:20, 25 січня 2013Світ
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В столиці Греції, Афінах, знову запрацювало метро, влада змусила працівників-страйкарів повернутися до роботи.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначається в повідомленні, працівники метро почали страйк дев'ять днів тому через суперечку щодо оплати праці.
Раніше поліція здійснила рейд на залізничне депо, де забарикадувалися страйкарі.
До того, як запрацювало метро, в місті був повністю закритий увесь громадський транспорт через страйк, скликаний транспортними профспілками.
Кореспондент BBC в Афінах повідомляє, що невеликі протести й досі тривають, але в цілому страйк закінчився.
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