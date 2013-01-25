В Афінах після 10 днів страйку запрацювало метро

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається в повідомленні, працівники метро почали страйк дев'ять днів тому через суперечку щодо оплати праці.

Раніше поліція здійснила рейд на залізничне депо, де забарикадувалися страйкарі.

До того, як запрацювало метро, в місті був повністю закритий увесь громадський транспорт через страйк, скликаний транспортними профспілками.

Кореспондент BBC в Афінах повідомляє, що невеликі протести й досі тривають, але в цілому страйк закінчився.