78% поляків задоволені своєю роботою і 45% - зарплатою (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчить опитування СBOS, яка в рамках свого дослідження провела розмову з 1227 респондентами.

"Незмінно від 2006 року понад 2/3 економічно активних поляків задоволені своєю роботою, в тому числі третина абсолютно впевнена в цьому. Незадоволення від роботи відчувають 9% опитаних, а 13% мають неоднозначну думку", - відзначають дослідники.

Вони зауважують, що фінансова винагорода за працю не є найголовнішим фактором, котрий свідчить про задоволення чи незадоволення своєю працею.

"На першому місці є питання самореалізації, пов'язані з зацікавленням у роботі, її значенням, а також можливостями використання в ній здобутої кваліфікації та її удосконалення", - відзначали у СBOS.

Понад 80% опитаних сказали, що вважають свою роботу важливою, а більш як 70% - цікавою в той час, як лише 55% визнали, що працюють за своєю спеціальністю.

Найбільше задоволених своєю працею є серед працівників середньої ланки з вищими доходами, а найменше - серед офісних та молодих працівників віком від 18 до 24 років.

Як повідомляв УНІАН, в останньому місяці минулого року рівень безробіття у Польщі піднявся до 13,4%, що лише на 0,1% менше рекордного за останні п'ять років рівня досягнутого у лютому 2012 року.

За останніми даними, в 38-мільйонній Польщі роботи не мають 2,1 млн чоловік.

За даними офіційної статистики, середня зарплата у секторі підприємств у Польщі в грудні минулого року становила близько 1,3 тисячі доларів, а мінімальна зарплата на поточний рік визначена урядом на рівні близько 500 доларів.