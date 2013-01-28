У Мозамбіку унаслідок повені загинули 40 чоловік

Про це повідомив мер міста Жоржу Макваква, передає ІТАР-ТАСС.

Спричинена проливними дощами повінь у басейні річки Лімпопо змусила полишити свої будинки близько 110 тисяч чоловік.

За даними мера, 9 тисяч чоловік, які залишилися в Чокві, гостро потребують питної води і продуктів харчування. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вже розгорнув три польові госпіталі у районі стихійного лиха, щоб не допустити розповсюдження шлункових захворювань і холери.

Світова продовольча програма ООН почала постачання продовольства для 75 тисяч постраждалих від повені.

«Наше головне завдання - знайти людей, які рятуються на деревах і відрізані водою від решти світу», - заявила представник служби порятунку Мозамбіку Ріта Алмейда.

Учора рівень води у річці Лімпопо почав поступово знижуватися.