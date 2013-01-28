В Туреччині під час футбольного матчу зсув накрив поле: загинуло семеро

14:56, 28 січня 2013
Світ
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Не менш як семеро осіб загинуло на південному сході Туреччини під час сходження зсуву на футбольне поле, де проходив матч між місцевими командами любителів.

Семеро осіб загинуло в Туреччині через зсув під час футбольного матчу

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство «Франс Прес».

Інцидент відбувся в місті Ширнак - адміністративному центрі однойменної провінції. За даними очевидців, викликаний зливами зсув обрушився на футбольне поле і зламав стіну, яка оточувала стадіон.

Жертвами стихії стали як спортсмени, так і глядачі, зазначає агентство. Троє людей дістали поранення, ще один вважається таким, що пропав безвісти.

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