В Туреччині під час футбольного матчу зсув накрив поле: загинуло семеро

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство «Франс Прес».

Інцидент відбувся в місті Ширнак - адміністративному центрі однойменної провінції. За даними очевидців, викликаний зливами зсув обрушився на футбольне поле і зламав стіну, яка оточувала стадіон.

Жертвами стихії стали як спортсмени, так і глядачі, зазначає агентство. Троє людей дістали поранення, ще один вважається таким, що пропав безвісти.