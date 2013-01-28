Іран запустив у космос мавпу

Іран запустив ракету-носій для виведення на орбіту так званої "капсули життя" - апарату, на борту якого знаходиться мавпа, передає у понеділок агентство «Франс Прес» з посиланням на іранський арабомовний телеканал «Аль-Алам».

"Іран у понеділок успішно запустив (у космос) апарат "Піонер" з мавпою на борту на висоту 120 кілометрів. Апарат повернувся на Землю без пошкоджень", - цитує "Аль-Алам" заяву Іранського космічного відомства.

Як передає РІА «Новости», раніше керівник іранського космічного відомства Хамід Фазелі заявляв, що запуск мавпи у космос є підготовчою частиною проекту, що передбачає політ у космос людини. Його планується здійснити у найближчі 5-8 років.

Попередній запуск "капсули життя" був здійснений Іраном на початку лютого 2010 року, коли на ракеті-носії власного виробництва "Кавошгар-3" у космос відправили мишей, черепах і черв'яків для наукових досліджень.

Пізніше агентство «Франс Прес» з посиланням на іранський телеканал «Аль-Алам» повідомило, що апарат успішно повернувся на Землю.

Повідомляється, що цього разу для запуску використовувалася ракета "Кавошгар-5".